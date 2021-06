Kto z nich zostanie wójtem gminy Warlubie? Zadecydują mieszkańcy

Mieszkańcy gminy Warlubie pójdą do urn. Wybiorą nowego wójta

Wybory miały się odbyć już 20 grudnia, ale zostały przełożone na 24 stycznia, a później na 11 kwietnia i znowu na 9 maja. Na przeszkodzie stała pandemia koronawirusa. Dopiero w piątym terminie - w najbliższą niedzielę - wybory rzeczywiście się odbędą.

Eugeniusz Kłopotek: - Znam tę gminę jak własną kieszeń

- Nigdy nie uczestniczyłem w tak długiej, „najdłuższej kampanii wyborczej nowoczesnej Europy” – mówi żartobliwie w rozmowie z "Pomorską" Eugeniusz Kłopotek, były poseł i kandydat na wójta zgłoszony przez PSL. - Dobra pogoda sprzyja jednak rozmowom z mieszkańcami. Najczęściej przewija się w nich temat remontów dróg i kanalizacji - dodaje. I podkreśla, że ktokolwiek zostanie wójtem, będzie musiał rozwiązać trzy ważne dla gminy problemy. - Pierwszy dotyczy skargi wykonawcy niedoszłego parku przemysłowo-technologicznego. Sprawa jest w Sądzie Administracyjnym w Gdańsku. Wykonawca skarży gminę o odszkodowanie w wysokości 5 mln zł. Druga sprawa to fatalny wizerunek dworca PKP i jego okolicy. Trzecia kwestia to odbiór hali sportowej - mówi Eugeniusz Kłopotek. - Znam tę gminę jak własną kieszeń. Mam spore doświadczenie. Jestem w pełni sił, by sprostać oczekiwaniom mieszkańców – kwituje.