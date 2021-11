Kuchnia Vintage - ten styl pokochał cały świat. Zobaczcie, jak wygląda kuchnia w tym stylu! Kamila Pochowska

W stylu vintage nie chodzi o odtworzenie aranżacji z dawnych lat, ale na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni z oryginalną mieszanką przedmiotów. Kluczem do udanej stylizacji jest nadanie starym rzeczom drugiego życia. Zobaczcie w naszej galerii przykłady kuchni w stylu vintage. pixabay Zobacz galerię (14 zdjęć)

Styl vintage dedykowany jest dla osób, które kochają wnętrza z duszą. Nie chodzi w nim tylko o zamiłowanie do starych rzeczy, ale przede wszystkim do historii, które się za nimi kryją. Polscy wielbiciele vintage najczęściej wracają do stylu lat 50 i 60. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda kuchnia w stylu vintage.