Oto nowe radiowozy policji w Kujawsko-Pomorskiem. Do których komend trafiły? Zobacz!

Jeśli chodzi o skody, to do Kujawsko-Pomorskiego trafiło 5 z puli 100 na cały kraj. I tak, wspomniane pięć radiowozów dla "drogówki" pojechało do jednostek:

cztery skody scala zasilą odpowiednio tabor komend: w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku i Świeciu

Skoda Superb będzie służyła funkcjonariuszom z Grudziądza

Jeśli chodzi o skody scala to mają pojemność 1500 l i moc silnika 150 KM. Zakup jednego auta to koszt ponad 160 tys. zł. Z kolei scoda superb jest wyposażona w dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 280 KM. Koszt jej zakupu to kwota 258 tys. zł. Te zakupy były finansowane w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II”.