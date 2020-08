Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2020. Tak płacą strażnikom miejskim w Bydgoszczy. Od aplikanta do komendanta [najnowsze stawki]

Informacje o zarobkach przesłała nam Straż Miejska w Bydgoszczy. Jest to mediana brutto (wartość środkowa) miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych stanowiskach, uzależnionych od zakresu wykonywanych zadań.Zaglądamy więc do portfeli aplikantów, zatrudnionych w straży miejskiej na stanowisku ds. ochrony, ds. odpadów, ds. profilaktyki, ds. konwojów, ds. kontroli, ds. wykroczeń, ds. przewodników psów służbowych, ds. służby patrolowej, pomocnika dyżurnego, na stanowisku z funkcją koordynatora dyżurnego, z-cy kierownika referatu, z-cy komendanta, komendanta.Ważna informacja! Podsumowujemy 2019 rok. W 2019 r. w Straży Miejskiej w Bydgoszczy miały miejsce podwyżki płac, które dotyczyły w głównej mierze służby patrolowej. Regulacja płacowa była ustalana dla poszczególnych pracowników w różnej rozpiętości (od 0 zł do 630 zł brutto). I miała na celu wyrównanie wynagrodzeń dla funkcjonariuszy ten sam zakres zadań służbowych.Do podanych zarobków (mediana) należy doliczyć dodatek za wysługę lat w wysokości 1% podstawy za każdy przepracowany rok (maks. do 20 proc.), co wynika z przepisów ogólnych prawa pracy.Ile miesięcznie zarabiają strażnicy miejscy w Bydgoszczy? Zobacz w dalszej części galerii.Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2018. Tak zarabia Straż Miejska w Bydgoszczy. Od aplikanta do komendanta [stawki]

Grzegorz Jakubowski/zdjęcie ilustracyjne