Kujawsko-Pomorska Lista Płac 2022. Tak zarabia Straż Miejska w Bydgoszczy - od aplikanta do komendanta. Mamy stawki!

- Do powyższego należy doliczyć dodatek za wysługę lat w wysokości 1 proc. podstawy za każdy przepracowany rok, maksymalnie do 20 proc., co wynika z przepisów ogólnych prawa pracy i nie wymaga szczegółowych wyjaśnień. Dodatkowo strażnicy otrzymują premię regulaminową w wysokości 80 zł brutto. W 2022 roku otrzymali podwyżki - mówi Arkadiusz Bereszyński.