Kujawsko-Pomorskie. Ile trzeba zarabiać, żeby być klasą średnią? "Na pewno nie 4 - 6 tys. zł netto" [kwoty]

W kwietniu bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na Kujawach i Pomorzu wyniosło 5059,47 zł (3 655 zł netto) i było o 11,0 proc. wyższe niż rok wcześniej. Za to w marcu br. to było więcej: 5258,38 zł brutto (3 796 zł netto).

- Jeśli ktoś mi powie, że do średniej klasy można zaliczyć osobę, która zarabia na rękę 4 - 6 tys. zł miesięcznie, to ja się z nim nie zgodzę - twierdzi Mirosław Ślachciak, prezes Pracodawców Pomorza i Kujaw. - Bo osobie z klasy średniej powinny zostać z pensji jakieś oszczędności, a w tym przypadku to niemożliwe. 10 tysięcy zł netto miesięcznie - to jest właśnie minimalna wypłata pracownika klasy średniej.

Jedna trzecia Polaków (35%) zalicza siebie do klasy średniej, a 30% uważa, że trochę do niej należy, a trochę nie. 23% nie zalicza siebie do klasy średniej, a 12% badanych odpowiedziało, że nie wie, czym jest klasa średnia - tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

Według 36% Polaków klasę średnią tworzą osoby zarabiające od 4 do 6 tys. zł miesięcznie na rękę. Prawie co czwarty badany (24%) uważa, że do klasy średniej należą osoby zarabiające między 2 a 4 tys. zł, ale również prawie co czwarty (23%) sądzi, że między 6 a 8 tys. zł. Tylko 7% uważa, że osoby z klasy średniej zarabiają powyżej 10 tys. zł netto.

Klasa średnia - różnie to rozumiemy

Badanie pokazuje, że w kontekście zarobków klasa średnia jest inaczej rozumiana przez osoby, które siebie do niej zaliczają, a inaczej przez osoby, które uważają, że do niej nie należą. Wśród osób, które zaliczyły się do klasy średniej, najwięcej, bo 38% uważa, że klasa średnia zarabia między 4 a 6 tys. zł miesięcznie na rękę, ale już wśród tych osób, które nie zaliczyły się do tej klasy, przeważają odpowiedzi, że klasa średnia zarabia więcej, bo między 6 a 8 tys. zł.