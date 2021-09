Kujawsko-Pomorskie. Mieszkania w regionie podrożały przez pół roku nawet o ponad 30 procent

Biuro nieruchomości w Bydgoszczy poleca dom pod miastem. Oferta pojawiła się na początku 2021 roku. Zgłosiło się wielu chętnych na obejrzenie ponad 100 metrów, fakt, do częściowego wykończenia, za to z 300-metrową działką. Właściciele chcieli dostać 200 tysięcy złotych. Zainteresowani proponowali np. 30 tys. zł mniej. Inwestorzy się nie zgodzili. Dom do dziś nie znalazł nabywcy, chociaż zmieniła się cena. Tyle, że nie poszła w dół, lecz w górę.

- Tak, to nie pomyłka - mówi agent nieruchomości, tzw. opiekun oferty. - Dom jest teraz o 100 tys. zł droższy. To nie nasza decyzja, a właścicieli. My jedynie pośredniczymy w sprzedaży.

Ceny nieruchomości szaleją nie tylko w Bydgoszczy i jej okolicach oraz innych dużych miastach. W całym regionie mieszkania drożeją nawet z tygodnia na tydzień. Przykładowo: jesienią 2016 roku średnia cena za metr w województwie wynosiła niespełna 3400 zł, przy czym lokale z rynku pierwotnego kosztowały przeciętnie ponad 3800 zł/m kw., natomiast z wtórnego - 3000. Dzisiaj trzeba zapłacić często 7000-8000 zł, a zdarza się nawet ponad 12000 za metr.