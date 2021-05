Kujawsko-Pomorskie. Od 10 maja osoby z niepełnosprawnością mogą zaszczepić się priorytetowo

Bydgoscy medycy narzekają. Wizyta u kosmetyczki to nie powód do przełożenia szczepienia

- Może ktoś spróbuje rozwikłać zagadkę głuchego telefonu do rejestracji na szczepienie przeciw Covid-19 w szpitalu Jurasza w Bydgoszczy. Na stronie internetowej szpitala można znaleźć numer do rejestracji, ale co z tego, jak nikt nie odbiera albo jest przez pół dnia jest zajęty sygnał - pisze nasz Czytelnik.