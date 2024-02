Kujawy i Pomorze goszczą największe imprezy polskiej lekkiej atletyki w wyjątkowym roku olimpijskim

Na kibiców czeka z pewnością mnóstwo emocji, ponieważ halowe mistrzostwa Polski stanowią ważny element przygotowań do halowych mistrzostw świata w szkockim Glasgow, mistrzostw Europy w Rzymie, a przede wszystkim do igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przedsmak tego, co możemy zobaczyć w Arenie Toruń mieliśmy w trakcie kapitalnego mityngu ORLEN Copernicus Cup, w którym biało-czerwoni pokazali klasę. Ewa Swoboda z najlepszym czasem w tym roku na świecie, Jakub Szymański triumfował na 60 metrów przez płotki z drugim wynikiem w karierze, nie zawiedli Piotr Lisek i Pia Skrzyszowska. Teraz w trakcie krajowego czempionatu spodziewamy się równie wielkich emocji.

Warto pamiętać, że także Toruń będzie gospodarzem halowych mistrzostw świata w 2026 roku, kolejny raz udowadniając, że cieszy się dużym zaufaniem światowych władz i ma renomę doskonałego organizatora. – Toruń jest naszą zimową stolicą lekkiej atletyki, do stałych imprez, jakimi w ostatnich latach są mityng ORLEN Copernicus Cup i halowe mistrzostwa Polski, dojdą jeszcze mistrzostwa świata – cieszy się Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkiej Atletyki i dodaje: – Jestem dumny z tego, co zbudowaliśmy w naszym regionie kujawsko-pomorskim przez te kilka dekad, organizując różne imprezy światowe, europejskie. Od biegów przełajowych, przez mistrzostwa świata juniorów, przez mistrzostwa Europy drużynowe. Zdobyliśmy wcześniej mistrzostwa Europy, mamy jedne z najlepszych mitingów na świecie i teraz światowa federacja doceniła naszą ciężką pracę. Nie zapominajmy także, iż Bydgoszcz będzie wkrótce gospodarzem jubileuszowych, 100. lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Zawody odbędą się od 28 do 30 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka.

Już za sześć dni kibiców emocjonować będą tegoroczne halowe mistrzostwa Polski. W Arenie Toruń można się spodziewać dobrych wyników, choćby próby pobicia rekordu Polski z tej hali (6,99 w 2022 roku) przez Ewę Swobodę. – Do 6.99 jeszcze daleka droga, rekord mityngu to jeszcze nie wszystko – mówiła po starcie w ORLEN Copernicus Cup Ewa Swoboda. – Od razu jak weszłam do hali, to byłam pozytywnie naładowana. To wprawdzie nie jest moje miasto, ale kibice świetnie reagowali. Jestem bardzo zadowolona. Forma rośnie. Poczułam dziś wielki spokój w blokach startowych. Dziękuję publiczności za ciszę, bo to wyraz szacunku do nas – dodała.

68. PZLA Halowe Mistrzostwa Polski wspierają Miasto Toruń i samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki. Bilety na halowe mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce już w sprzedaży. Pełne informacje na eBilet.pl.