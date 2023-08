Kuracjusze i mieszkańcy Ciechocinka doczekali się dworca i komunikacji miejskiej

Mieszkańcy i kuracjusze cieszą się także z komunikacji miejskiej. która ruszy już we wrześniu Autobusy obsługiwać będą dwie linie. Będzie to komunikacja zeroemisyjna, a tym pionierskim przedsięwzięciu miastu towarzyszy firma Solaris.

Nadwiślańskie uzdrowisko do tej pory dworca autobusowego nie miało. Przyjeżdżający kuracjusze widzieli jedynie małą wiatę, pod którą zawsze jest tłoczno. Teraz nowy obiekt to wizytówka Ciechocinka. Ma powstać tu również Punkt Informacji Turystycznej.

- Gdy przyjechałam pierwszy raz do Ciechocinka, byłam przerażona. Przywitała mnie mała wiata i tłum czekających na autobusy ludzi. Do tego jedna ławeczka. To dworzec na miarę największego uzdrowiska w Polsce -podkreślała pani Grażyna z Grodziska Mazowieckiego.

- Bardzo się cieszę, że Ciechocinek zyskał nowy dworzec autobusowy, że także dzięki środkom rządowym mógł zakupić autobusy elektryczne. Jest to zresztą najpiękniejsze uzdrowisko w całej Polsce. Dlatego takie inwestycje, jak najbardziej muszą być wspierane. My, jako rząd rozumiemy to, dlatego przeznaczyliśmy ponad 6 milionów złotych właśnie na tego typu działanie. W ramach Polskiego Ładu był także specjalny program dla uzdrowisk i w ramach tych ogólnych edycji także Ciechocinek aktywnie z tych środków korzysta. Miałam okazję chwilę rozmawiać z mieszkańcami, którzy bardzo się cieszą, że ten dworzec jest, że są nowe autobusy, to ułatwienie dla osób starszych. Mieszkańcy będą mogli w dużo wygodniejszy, prostszy sposób przemieszczać się po Ciechocinku – powiedziała poseł Anna Gembicka.

- To była bardzo potrzebna i długo wyczekiwana inwestycja. Jeszcze, gdy byłem radnym, mieszkańcy zwracali się do nas o to, aby taką komunikację w Ciechocinku utworzyć. Budują się nowe osiedla na terenie miasta. Mamy bardzo dużo seniorów, osób starszych powyżej 60. roku życia najwięcej w województwie, a więc trzeba im zapewnić komfortowe warunki. Tym samym skomunikować ich z największymi punktami w Ciechocinku z targowiskiem, sklepami, ale także przychodnią. Nie zawsze możemy skorzystać z taksówki. Nie zawsze nas na to stać. Od września do końca roku komunikacja miejsca będzie darmowa – tłumaczy Jarosław Jucewicz.

- Cieszę się podwójnie, bo jestem stąd. Niedawno otwieraliśmy dworzec we Włocławku, teraz tu w Ciechocinku. Czyli niemożliwe staje się możliwe. Dworzec to wizytówka miasta, to on pozostanie w pamięci podróżnych, którzy przyjadą do naszego uzdrowiska - powiedział senator Józef Łyczak.