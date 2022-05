Kurator Marek Gralik: W regionie nie przystępuje do matury żaden Ukrainiec

Ile osób w tym roku zdaje maturę w naszym regionie?

Deklaracje złożyło 18 014 osób, w tym 15 058 – to zdający maturę po raz pierwszy. Najwięcej maturzystów jest w Bydgoszczy - bo 4 622. Natomiast, najmniej w powiecie grudziądzkim - jedynie 19.

Po 24 lutym, po agresji Rosji na Ukrainę znalazło się w Polsce blisko 3 mln uchodźców z tego kraju. Ilu z nich, będzie zdawało maturę w Kujawsko-Pomorskiem?

W regionie nie przystępuje do matury żaden Ukrainiec, w kraju – zaledwie czterdziestu. Myślę, że tu dużą przeszkodą jest brak znajomości języka polskiego i ranga egzaminu, który trzeba po prostu zdać - taki jest wymóg. Dla porównania, do egzaminu ósmoklasisty zgłosiło się u nas 350 Ukraińców, w kraju - 7 146, bo tu, żeby móc ubiegać się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej trzeba po prostu przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i mieć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – tu liczy się sam fakt. Dodam tylko, że absolwenci z Ukrainy zdają maturę na tych samych zasadach co polscy uczniowie, z tym, że do ich potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dostosowuje się warunki i formy przeprowadzania egzaminu. Polega to m.in. na tym, że polecenia zadań tłumaczone są na język ukraiński, zdający mogą korzystać z polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego słownika, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.