Kuratorium oświaty: Szczepienia nauczycieli nie przeszkodzą w organizacji matury

Większość nauczycieli, którzy zasiądą w komisjach na egzaminach, jest zaszczepiona jedną dawką. Jeszcze niedawno wielu z nich miało wyznaczony termin drugiego szczepienia właśnie podczas matur, co spędzało sen z powiek dyrektorom szkół. Szefowie placówek obawiali się przede wszystkim skutków ubocznych u nauczycieli, a przez to utrudnień z organizacją egzaminów. Jednak według kuratora oświaty nie powinni mieć już takich obaw.

Wszystko wskazuje na to, że sytuacja rzeczywiście jest opanowana. - Początkowo mieliśmy szczepić się drugą dawką 4 i 6 maja, co nakładało się na egzamin z języka polskiego i języka angielskiego – mówi Małgorzata Tomaszewska, dyrektor II LO w Grudziądzu. - Na szczęście jednak nasz Wydział Edukacji zadbał o zmianę tych terminów i wypadły idealnie: na dwa tygodnie przed maturą. Jesteśmy już więc zaszczepieni drugą dawką.

W VIII LO w Bydgoszczy nauczyciele mają wyznaczony termin drugiego szczepienia na 7 maja 2021. To dzień, w którym uczniowie przystępują o godz. 9 do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (najczęściej wybierane rozszerzenie przez maturzystów 2021). Podczas tego egzaminu potrzeba zwykle więcej sal i komisji nadzorujących, ponieważ nagrania muszą być dobrze słyszalne i trzeba raczej zrezygnować z przeprowadzania go w dużych pomieszczeniach.

- Skontaktowałam się już z punktem szczepień i jesteśmy zapisani po godz. 14 – wyjaśnia Aldona Sobień, dyrektor bydgoskiej „ósemki”. - Poza tym 7 maja to piątek, więc nawet jeśli ktoś będzie źle się czuł, to jest szansa, że przed weekend dojdzie do siebie.

Z kolei grono pedagogiczne w Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku będzie się szczepić drugą dawką po 20 maja 2021. - Od początku mieliśmy wyznaczony taki termin – mówi Małgorzata Bisaga, dyrektor LZK. - Jest on bardzo dogodny, ponieważ wypada po maturze. W naszej szkole do egzaminu maturalnego przystępuje sześć klas. Mamy już prawie wszystko przygotowane, sprawdzamy jeszcze, czy wszystkie zalecenia są dopełnione. Do dyspozycji są trzy wejścia do budynku, co ułatwia nam organizację egzaminów. Uczniowie w tym tygodniu otrzymają informację, którym wejściem i o której godzinie mają przyjść do szkoły, przypomnimy im też wszystkie przepisy i zalecenie.