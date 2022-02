„Laboratoria Przyszłości” w Więcborku. Wicewojewoda Radosław Kempiński przekazał symboliczny czek. Zobaczcie zdjęcia

355 tys. zł otrzyma łącznie gmina Więcbork w ramach wsparcia z programu "Laboratoria Przyszłości" na zakup nowoczesnego sprzętu i pomocy edukacyjnych do sześciu szkół podstawowych: SP nr 1 i SP nr 2 w Więcborku, Jastrzębcu, Sypniewie, Pęperzynie, i Runowie. Symboliczny czek dla „Jedynki” na kwotę 92 700 zł przekazał w czwartek, 17 lutego, II wicewojewoda Radosław Kempiński.

- Do samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego trafiło około 51,5 mln zł w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”. 155 tysięcy uczniów będzie mogło się uczyć w nowych pracowniach. W samym powiecie sępoleńskim to kwota ponad 1,1 mln zł. Takie dofinansowanie otrzyma 20 szkół. Jednym z beneficjentów jest właśnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w Więcborku. Myślę, że sprzęt, który zawita w tej placówce, na pewno przyczyni się do lepszej nauki, zainteresuje uczniów – powiedział Radosław Kempiński, II wicewojewoda kujawsko-pomorski.