Lalka z zespołem Downa, na wózku inwalidzkim i z siniakami. Tak zabawki mają uczyć wrażliwości

- Dziecko otoczone jest licznymi zabawkami o najróżniejszych kształtach, kolorach i funkcjach. Pragnąc wszystkiego, co najlepsze dla jego rozwoju, należy dobierać zabawki różnego rodzaju. Są to zatem m.in. lalki o innym kolorze skóry, te z zespołem Downa albo na wózkach inwalidzkich - podkreśla Karolina Kliszewska, pedagog z Bydgoszczy, pracująca z dziećmi i młodzieżą. - One uczą tolerancji i tego, co prawdziwe jest w naszym otoczeniu. Poprzez zabawki można pokazywać dzieciom, że świat jest kolorowy, ale nie zawsze wygląda on jak z bajki, lecz bywa także różnorodny. Tego rodzaju lalki czy misie pomogą w rozwinięciu wyobraźni i empatii dziecka. To dlatego, że kilkulatek, mający do czynienia z zabawkami, które imitują różne dysfunkcje, ma jednocześnie szansę oswoić się z niepełnosprawnościami i później w życiu codziennym traktować osoby niepełnosprawne, jak równe sobie.