Lata 90. to dla dzisiejszych trzydziestolatków i czterdziestolatków okres dzieciństwa i młodości. Wielu ma do tych lat sentyment, a to za sprawą kultowych przedmiotów z tamtych czasów. Gadżety, elektronika, zabawki, które wówczas produkowano, były tak popularne, że marzyło o nich każde dziecko. Każdy nastolatek chwalił się nimi w szkole lub spędzał na zabawie z nimi wolny czas.