To było modne w latach 90. Te gadżety, przedmioty i zabawki miał każdy. Dzisiejsza młodzież tego nie zna

Lata 90. to dla dzisiejszych trzydziestolatków i czterdziestolatków okres dzieciństwa i młodości. Wielu ma do tych lat sentyment, a to za sprawą kultowych przedmiotów z tamtych czasów. Gadżety, elektronika, zabawki, które wówczas produkowano, były tak popularne, że marzyło o nich każde dziecko. Każdy nastolatek chwalił się nimi w szkole lub spędzał na zabawie z nimi wolny czas. Wiele z tych przedmiotów odeszło w niepamięć, niektóre wracają do mody. Nie były jedynie rozrywką – odbiły się echem na popkulturę lat 90. XX wieku.

Walkmen, Game Boy, „tamagochi, „zeszyty złotych myśli”, wymiana karteczek do segregatora, pokemony – któż tego nie pamięta?