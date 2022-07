"Lato na Starym Mieście" w Grudziądzu trwa. Zobaczyliśmy "Satyriadę" Teatru na Walizkach [zdjęcia]

Satyriada" to propozycja spektaklu plenerowego Teatru na Walizkach. Spektakl miał się odbyć na rynku starego miasta, ale pogoda zmusiła organizatorów do przeniesienia na scenę teatru. To przewrotna historia małżeńska, w której miłość miesza się ze zdradą, a wesele z pogrzebem. Jest to zaskakująca opowieść, w której na tle bałkańskiej muzyki oglądamy pokazane z przymrużeniem oka nasze codzienne małostki i intrygi. Poza tym zobaczymy tu również estradę: pokaz rysowania obrazu na żywo.

Piotr Bilski