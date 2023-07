Lato to czas wypoczynku. Polacy chcą wyjeżdżać i relaksować się. Jakie kierunki najchętniej wybieramy?

Tak wielu rodaków chce spędzić poza domem co najmniej jeden dzień wraz z noclegiem. Co trzeci zapytany przez ankieterów POT zamierza wyjechać raz, natomiast co piąty deklaruje, że oprócz głównego wyjazdu, chce wybrać się w następną lub kolejne wakacyjne podróże.

Podobnego zdania jest Jerzy Matuszak , wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki. - Myślę, że w tym roku osiągniemy poziom wyjazdów sprzed pandemii, która zdecydowanie zahamowała rozwój turystyki zarówno krajowej, jak też zagranicznej. Nasi rodacy chcą uprawiać turystykę, poznawać kraj, chcą być aktywni. To samo dotyczy ich planów zagranicznych i to pomimo inflacji, i niepewnej sytuacji międzynarodowej (związanej w wojną na Ukrainie – dop. autora).

- Plany wyjazdowe Polaków na okres letni rysują się podobnie jak w poprzednim, rekordowym dla krajowej turystyki 2022 roku, wobec czego można przypuszczać, iż uda się ten wynik przynajmniej wyrównać. Pozytywne sygnały z branży, bazując na pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to Polacy chętnie podróżowali w trakcie ferii, weekendu majowego czy czerwcowego, dają nadzieję na dalszy rozwój rodzimej turystyki. Wierzę, że poza turystami krajowymi, którzy czują się dobrze w ojczyźnie i doceniają niepowtarzalny klimat, do Polski licznie przyjadą także goście zagraniczni- komentuje wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut – Mostowy .

Z rodziną i za zaplanowaną kwotę

42 ankietowanych na główny, krajowy wypoczynek zamierza przeznaczyć do 1500 zł na osobę, 28 proc. chce wydać od 1501 do 3000 zł, a 15 proc. powyżej 3000 zł na osobę.

Morze jest ulubionym kierunkiem

Poza morzem najbardziej popularnymi kierunkami wyjazdów krajowych są góry (22 proc.) i jeziora (19). Wieś, miasto, parki narodowe, uzdrowiska i SPA uzyskały zaledwie po kilka procent wskazań. Polacy wyjadą przede wszystkim po to, żeby wypocząć i zrelaksować się (63 proc.) lub zwiedzać atrakcje turystyczne (13 proc.).

Morze wskazuje także ponad połowa ankietowanych (56 proc.) w sprawie wyjazdów zagranicznych. Drugie co do popularności są miasta (19 proc.). Również za granicę Polacy wyjadą przede wszystkim po to, by wypocząć (50 proc. wskazań) lub zwiedzać (24). Tylko 10 proc. wyjedzie, aby odwiedzić krewnych lub znajomych.