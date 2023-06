W kamperze, pod żaglami, z wiosłem w ręku… Tak też można spędzać wakacje na Kujawach i Pomorzu

W ostatnich latach, zwłaszcza tych pandemicznych, nastąpił renesans turystyki kamperowej, bo – wiadomo – we własnym domku letniskowym na kółkach nie musimy pukać do obcych drzwi, choćby miał by to być luksusowy hotel. Wszystko co potrzebne do wygodnego i bezpiecznego dla zdrowia noclegu mamy u siebie. Mamy też własny aneks kuchenny, a często także natrysk.

Kamperowcy mogą przenocować niemal wszędzie, nawet w trasie na parkingu przy głównej drodze, a o poranku wyruszyć ku dalszej przygodzie. Tyle że ostatecznie liczy się ten punkt, który jest docelowym, przynajmniej na jakiś czas.