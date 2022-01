Laureat Nagrody im. ks. Pasierba, ksiądz Adam Boniecki odwiedził Grudziądz i spotkał się z absolwentami, których nauczał [zdjęcia]

Ks. Adam Boniecki przyjechał do Grudziądza w ramach "spotkań po latach" z dawnymi uczestnikami katechez głoszonych przez Marianów w latach 50, 60 i 70 -tych ubiegłego stulecia.

Było to pierwsze spotkanie księdza Adama Bonieckiego jako laureata Ogólnopolskiej Nagrody im. ks. prof. Janusza Pasierba przyznawanej przez Kapitułę z prezydentem Maciejem Glamowskim na czele. Dodajmy, że wręczenie Nagrody przypadło jesienią 2020 roku podczas trwającej fali pandemii koronawirusa. Z tego względu uroczystość nie obyła się w Grudziądzu, a przedstawiciele Kapituły i władz miasta udali się do ks. Bonieckiego. Duchowny nagrodę odebrał w redakcji "Tygodnika Powszechnego" w Krakowie obiecując, że jak będzie to możliwe pojawi się w Grudziądzu, aby móc spotkać z mieszkańcami i swoimi czytelnikami.