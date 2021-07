Lawendowe Brzozie wciąż kwitnie. To już ostatnie dni, żeby zobaczyć plantację lawendy w powiecie brodnickim [zdjęcia]

W centrum Brzozia w powiecie brodnickim kwitną właśnie kwiaty lawendy, które w 2019 r. roku zostały zasadzone przez Katarzynę Zuzannę i Jakuba Patalonów. Zostały ostatnie dni, aby zobaczyć tę wyjątkową plantację, a nawet zrobić sobie sesję zdjęciową wśród tych kwiatów.

Katarzyna Zuzanna i Jakub w centrum Brzozia stworzyli wyjątkowe, pachnące lawendą miejsce 27-letnia Katarzyna Zuzanna jest księgową w firmie PHZ Kalchem Sp. z o.o. Ciągniki i maszyny rolnicze, a 28-letni Jakub jest pracownikiem obsługi klienta w Tartaku Nara Sp. z o.o. w Brzoziu oraz radnym gminy Brzozie. Poznali się na studiach w Olsztynie, gdzie Katarzyna Zuzanna pochodząca z Jarocina studiowała na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy, a gdzie Jakub studiował rolnictwo. Owocem ich miłości jest 4-letnia córka Jagoda. Mieszkają w centrum Brzozia, w rodzinnym domu Jakuba, przy którym mają pole, które trudno było zagospodarować - był problem z dojazdem na to pole maszynami rolniczymi, a i pole nie miało zbyt dużego obszaru, bo ćwierć hektara. Inspirując się Internetem i gazetami Katarzyna Zuzanna i Jakub wpadli na pomysł, że pole można wykorzystać do posadzenia krzaczków lawendy. Od pomysłu szybko przeszli do realizacji. W maju 2019 r. kupili i posadzili łącznie 2,5 tys. krzaków lawendy przystosowanych do polskich warunków klimatycznych. Na polu mają kilka gatunków krzaczków – Hidcote Blue Strain, najbardziej fioletową, wyhodowaną w Anglii i przystosowaną do polskiego klimatu, a także lawandynę Grosso, lawendę Białą, lawandynę Blonde.

Wśród kwiatów można sobie zrobić zdjęcia, powąchać je czy kupić zrobione z ich wykorzystaniem produkty W 2020 r. kwiaty cieszyły się już zainteresowaniem innych osób, a w tym roku zainteresowanie zobaczeniem lawendy i zrobieniem sobie wśród niej sesji jest tak ogromne, że niektórzy przychodzą zrobić zdjęcia na polu już o g. 5, z samego rana. Dziennie jest nawet dziesięć sesji, aż do g. 22. Sezon kwitnienia lawendy trwa od końca czerwca do połowy lipca. Sesje wśród lawendy chętnie robią sobie pary młode (jedna z par była nawet o g. 4 rano!), kobiety w ciąży, pary z dziećmi. W piątek, 16 lipca para młoda wybiera się na sesję na plantację w Brzoziu dosłownie na 15 minut, w trakcie swojego wesela. Zdjęcia wśród lawendy na polu państwa Patalonów do portfolio miała również robione baletnica. Dla osób umawiających się na sesje od tego roku zamontowano nawet przebieralnię. Na sesje wśród pachnących kwiatów lawendy z uwagi na duże zainteresowanie trzeba się wcześniej umówić, ponieważ wtedy pole jest na wyłączność osób zamawiających. Sesje będą trwały do 22 lipca.