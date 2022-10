Leszek Kuliński: - Gminy nie są oporne na odnawialne źródła, ale brakuje im wiedzy

Jego gmina już od ponad dwudziestu lat wdraża różne rozwiązanie proekologiczne: - Dajemy mieszkańcom szanse zainstalowania u siebie własnych źródeł odnawialnych energii elektrycznej i ciepła.

Jakie to są źródła i jak przekonać inne gminy, by również wprowadzały takie innowacje? Od czego rozpocząć proces wdrażania ekologicznych źródeł energii? Zapraszamy do naszej rozmowy.