Letni romans w pracy, a jednak zakończony małżeństwem. Finał, na który liczą nie tylko romantycy

Sprzedawczyni spod Torunia właśnie wyszła za ochroniarza, pracującego w tym samym sklepie. Mylili się ci, którzy myśleli, że to tylko flirt w pracy, do tego wakacyjny.

Torunianka w wakacje 2022 roku przeprowadziła się pod miasto. To po rozwodzie (z tego małżeństwa dzieci nie było). Nie chciała dłużej mieszkać w jednej miejscowości z eksmężem. Zmiana adresu, no i stanu cywilnego, w jej przypadku oznaczała także zmianę pracy. Ekspedientka znalazła zatrudnienie w lokalnym sklepie pod Toruniem. Nowa pracownica nie zwracała początkowo uwagi na ochroniarza, który na nią jednak uwagę zwrócił. Był kawalerem, pracował w tym samym sklepie. Najpierw spotykali się tylko na gruncie zawodowym (czytaj: w pracy). Później zaczęli widywać się też poza firmą. Minął rok. Sprzedawczyni i ochroniarz wzięli ślub w lipcu 2023. Nikt przedtem nie przypuszczał, że romans w pracy, tym bardziej znajomość rozpoczęta latem, doprowadzi parę do ślubnego kobierca.

To skomplikowane

Miłość w pracy to raczej rzadkość. Flirt jest bardziej powszechny chociażby w biurze, za ladą czy na hali produkcyjnej, nawet w urzędzie. W jednym z toruńskich urzędów romans miała kierowniczka ze swoim podwładnym. W podbydgoskim zakładzie produkcyjnym pracowała pani i pracował pan, którzy wprawdzie mieli swoich oficjalnych współmałżonków, ale nieoficjalnie chodzili wieczorami do kina. Nawet abonament wykupili.

Wyniki raportu „Zdrady i romanse”, przygotowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej, wskazują, że aż 34 proc. osób przyznających się do zdrady partnera nawiązało romans w pracy. Główny wniosek, płynący z tego samego opracowania, jest taki, iż Polacy często wdają się w nowy związek, chociaż tkwią w obecnym. - 48 procent ankietowanych zna kogoś, kto pozwala sobie na flirt z osobą pozostającą w stałym związku, bądź flirtuje z kimś wtedy, gdy sam jest w takim związku - podkreślają autorzy raportu. - Prawie 38 procent badanych przyznaje, że w ich środowisku są osoby, które w takich relacjach idą o krok dalej - posuwają się do kontaktów fizycznych.

Kwestie nieuregulowane

Badania serwisu Praca.pl, przeprowadzone wśród jego użytkowników, pokazują natomiast, że większość firm w kraju nie stosuje żadnej polityki wobec romansowania w pracy. - O ile w 12 procentach przedsiębiorstw takie relacje są wyraźnie zakazane, a w 20 proc. dopuszczalne, to 68 proc. firm nie ma żadnych regulacji w tym zakresie - informują autorzy.

Eksperci The Adecco Group zaznaczają z kolei: - Mimo wszystkich wad romansowania w biurze, niemal co 4. Polak poznał miłość swojego życia w pracy. Romansować w pracy trzeba rozsądnie. Choć strzała amora może ugodzić nawet obok biurowego ekspresu do kawy, to powinna ona trafić w serce, a nie w głowę.

Polacy są jednym z najbardziej pracujących narodów Unii Europejskiej. Dane Eurostatu mówią o 40,7 godzinach przepracowanych w ciągu tygodnia. To jednocześnie sporo czasu na nawiązanie relacji, chociaż pracodawcy oczywiście woleliby, żeby były to relacje czysto zawodowe. Skoro przeciętny Polak w pracy spędza około 1/3 życia, to przed nim też spore szanse, że właśnie w tej pracy zacznie romansować.

Zależnie od wykształcenia

Jedni flirtują w pracy, drudzy poza nią, konkretnie: na urlopie. TNS Polska przeprowadził wśród rodaków badanie dotyczące letniego romansowania. Wygląda na to, że naród da się tutaj podzielić na dwie grupy. Wakacyjne uniesienia mają zwolenników przeważnie w grupie osób z niższym wykształceniem. Ci posiadający tytuły magistra wolą wydawać pieniądze, zaglądać do kieliszka i jeść do syta. Wielu wśród nas jest romantyków. 40 procent Polaków marzy bowiem o chwilach we dwoje na plaży oraz zmysłowych kąpielach w morzu. Wielu respondentów zaznacza jednak, że daliby uwieść się również na dyskotece.

Związek z czasem wymaga uregulowania. To dlatego, że romans traktowany jest jako relacja przejściowa. Trzeba podjąć decyzję. Od tego wyboru zależy, czy flirt zakończy się rozstaniem, czy małżeństwem. Finału w tej drugiej postaci doczekali się ew lipcu br. sprzedawczyni i ochroniarz spod Torunia.

