Lipno upamiętniło wybuch najstraszliwszej z wojen. Złożono kwiaty w hołdzie ofiarom!

To szczególna data w dziejach naszego narodu, kiedy polski żołnierz stanął do nierównej walki z hitlerowskim agresorem. Nie wiadomo, jak potoczyły się losy wojny, gdyby nie zdradziecki atak ze wschodu. Niemcy się bowiem takiej obrony nie spodziewali. Przyszły straszne lata okupacji, podczas których nie daliśmy zabić swej polskości. Śmierć czyhała na każdym kroku, a ludzi mordowano za to, że byli Polakami. Wszystkim tym, którzy przelali krew za naszą wolność winniśmy pamięć i szacunek. Oby wojenny koszmar się już nigdy nie powtórzył!