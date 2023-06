Lipnowscy literaci mają już wakacje. Spotkają się dopiero we wrześniu!

Spotkania Lipnowskiej Grupy Literackiej, która od ponad 30 lat istnieje przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie, odbywają się raz w miesiącu, zazwyczaj w pierwszy piątek w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego. To okazja do pochwalenia się ostatnio napisanymi wierszami i twórczych rozmów nie tylko o literaturze, które potrafią się ciągnąć całkiem do późna. Taka wymiana doświadczeń jest bardzo potrzebna, bo każdy twórca potrzebuje odbiorcy. Przydaje się też spojrzenie z boku bez znajomości całego emocjonalnego bagażu, które towarzyszyło przelewaniu myśli na papier.

Na początku czerwca literaci spotkali się po raz ostatni przed wakacjami. Na czas letnich wyjazdów robią sobie wolne, co nie znaczy oczywiście, że przestaną pisać. Impulsem do napisania wiersza może być przecież wypad nad jezioro czy guzik znaleziony na dworcowym peronie. We wrześniu na pewno podzielą się dorobkiem dwóch wakacyjnych miesięcy. A teraz niech szukają twórczej weny wśród naszych pięknych łąk i pól.