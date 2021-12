Lipnowscy wolontariusze już są wyposażeni w puszki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Przed nami kolejny trudny finał - mówi Jakub Klaban z lipnowskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. - Szkoły się mobilizują i planują zorganizować imprezy szkolne do 20 grudnia. Jesteśmy dobrej myśli, bo już 6 grudnia rozpoczęły się aukcje na Allegro. W dobie pandemii to jest najbezpieczniejszy sposób zbierania pieniędzy. Zbieramy też złotą biżuterię, którą planujemy przetopić na złote serduszko na licytację. Jeśli komuś został jeden kolczyk lub kawałek zerwanego łańcuszka, a chciałby go przekazać na szczytny cel, to zaprasza-my do naszej siedziby.