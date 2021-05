Lipnowska kultura wreszcie odmrożona – ruszają zajęcia w MCKu!

Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie znów szeroko otwiera drzwi. W oparciu o nadal obowiązujące ograniczenia sanitarno-epidemiczne dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mogą uczestniczyć w zajęciach sekcji plastycznej, gitarowej, śpiewu, gry na pianinie, cyrkowej oraz stepu amerykańskiego. Swoje zajęcia będzie także realizował klub Czarny Orzeł, a z początkiem czerwca startują sekcje Art Dance.

- Po długich miesiącach wreszcie mogliśmy wznowić naszą działalność artystyczno - kulturalną – mówi Arkadiusz Świerski, dyrektor Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. – W końcu przestanie nękać nas ta straszliwa cisza, która dała nam wszystkim porządnie w kość. To był ciężki okres, kiedy nie mogliśmy prowadzić żadnych zajęć. My nie istniejemy bez ludzi, którzy przychodzą tu rozwijać swoje talenty i pasje. Przychodzą tu dzieci, młodzież i osoby dorosłe, bo ofertę przygotowaliśmy dla każdej grupy wiekowej. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie zajęcia do wakacji będą bezpłatne.

Lipnowski MCK nieustannie dostosowuje ofertę zajęć do oczekiwań mieszkańców miasta. Niestety, pandemia pokrzyżowała plany w mijającym powoli sezonie. Zajęcia ze stepowania, które są nowością w ofercie, nawet nie mogły się rozpocząć. Będzie je prowadził dla dzieci i dorosłych Mateusz Drozdowski. To świetna alternatywa dla zajęć fitness, bo doskonale wyrabia koordynację ruchową.

- Do nauki stepowania wystarczą chęci, buty na twardej podeszwie i wygodny strój – zachęca Mateusz Drozdowski. – Będziemy rozpoczynać od rozgrzewki, nastawionej głównie na dolne partie ciała, a potem ćwiczyć poszczególne układy choreograficzne. Wystarczy obejrzeć jeden musical, by przekonać się, jak efektowne jest stepowanie. Chyba każdy oglądał „Deszczową piosenkę” z Fredem Astairem. Chcę zaproponować przygodę z tym tańcem, która może być świetnym sposobem na aktywne spędzanie czasu.

Mateusz Drozdowski jest dobrze znany mieszkańcom Lipna, bo śpiewa praktycznie od dziecka. W jego przypadku zaowocowało połączenie talentu i solidnej pracy. W czasach liceum wygrał 4. Przegląd Twórczości Poetów Piosenki w Lipnie, zajął pierwsze miejsce podczas Oriońskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Deo Gratias 2014” we Włocławku, a z Agatą Krygier wyśpiewał trzecie miejsce w kategorii duety i zespoły wokalne na Festiwalu Pieśni Religijnej „Sakrosong 2014” w Wąbrzeźnie.

Jest zatem okazja, by dobrze wykorzystać czas, który pozostał nam do wakacji. Na rozwijanie pasji i realizowanie marzeń nigdy nie jest za późno. Najważniejsze, że można wreszcie coś robić poza domem.

Harmonogram zajęć należy ustalać telefonicznie z poszczególnymi instruktorami lub też dzwoniąc do sekretariatu MCK pod nr 54 287 24 40.