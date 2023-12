Lipnowski Sztab WOŚP już pracuje pełną parą! Oj, dużo się będzie działo!

Zbliża się 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę 28 stycznia 2024 r. Tym razem jego celem są płuca po pandemii, a przyświeca mu motto: „Tu wszystko gra OK!”. Lipnowski Sztab zarejestrował się w dniu, w którym ruszyła rejestracja sztabów. Przed nim ogromne wyzwanie, bo podczas ostatniego finału zebrał rekordową kwotę ponad ćwierć miliona zł. W tej chwili przyjmuje gadżety na licytacje, których przybywa z każdym dniem. Są to autografy znanych sportowców, w tym Zbigniewa Bońka, piłki z podpisami piłkarzy i siatkarzy. Akcję z pewnością hojnie wesprą lokalni artyści, którzy przekażą swoje prace.

- Liczymy na to że, również podczas nadchodzącego finału wspólnie uda nam się zebrać rekordową sumę – mówi Jakub Klaban ze Sztabu WOŚP w Lipnie. - Już dziś zachęcamy do przekazywania przedmiotów, które trafią na tegoroczne licytacje. Większość aukcji odbędzie się na platformie Allegro, a także na scenie głównej w dniu finału! Przedmioty można dostarczać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 14 do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnie.