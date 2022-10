Lipnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny był o Poli Negri!

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie rozpoczął kolejny rok akademicki. Wykład inauguracyjny wygłosiła Dorota Łańcucka z Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri. Było interesująco.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie już po raz piętnasty zorganizowało uroczyste rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Tym razem odbyło się ono w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Wzięło w nim udział ponad 50 osób, które nie zamierzają spędzać emerytury w domowym zaciszu. Tu mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, na które kiedyś zabrakło im czasu.

Najpierw wystąpiły dwie mandolinistki – Maria Raniszewska i Irena Zdrojewska. Wróciły one do grania cztery lata temu. Panie znały się od lat. Pewnego dnia kupiły sobie meksykańskie mandoliny i zwróciły się o pomoc do Arkadiusza Świerskiego, dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. Ćwiczyły wytrwale, a teraz można podziwiać ich umiejętności, bo ciężka praca przyniosła efekty. W repertuarze mają utwory patriotyczne i standardy muzyki rozrywkowej.

Wykład inauguracyjny wygłosiła Dorota Łańcucka z Lipnowskiego Towarzystwa Kulturalnego im. Poli Negri w Lipnie. Słuchacze mogli poznać wiele ciekawostek z życia najsłynniejszej lipnowianki, która zrobiła wielką karierę w Hollywood. Był to idealny moment na taki wykład, bo jeszcze nie przebrzmiały echa 15. Przeglądu Twórczości Filmowej „Pola i inni”, podczas którego festiwalową statuetką uhonorowano wybitnego aktora Marka Probosza.

- Chcemy uruchomić warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, bo jest taka potrzeba po pandemii- mówi Irena Retlikowska, prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie. – Poszukujemy specjalisty, które je poprowadzi. W planach na najbliższy semestr mamy spotkanie w kościele ewangelickim, połączone ze zwiedzaniem. Rozwija się też nasza współpraca z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie. Dyrektor Andrzej Szalkowski wygłosi wykład pt. „Lipno miasto pogranicza”. W styczniu wybierzemy się na warsztaty do Rypina.

Planowany jest także wyjazd do Łodzi oraz spotkanie lipnowskimi policjantami. Chodzi o uchronienie seniorów przed oszustami, których pomysłowość nie zna granic. Oszukują już nie tylko na „wnuczka” i „policjanta”!

Celem Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest edukacja w bardzo szerokim zakresie, aby każdy mógł znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. Jedni będą zainteresowani nauką języków obcych, a inni chętnie wysłuchają interesującego wykładu. Do tego zawsze dochodzącą zajęcia gimnastyczne i wyjazdy do teatru. Oferta jest zawsze dostosowywana do potrzeb i oczekiwań. W ten sposób powstają warunki zapobiegające wykluczeniu społecznemu osób starszych. Uczyć trzeba się przez całe życie!