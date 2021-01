Lizak zranił 10-latkę z Torunia. Teraz jej mama ostrzega innych! "To czerwone na języku to krew"

Dramatyczny apel matki 2-latki z COVID-19. "Do cholery nikt nie ponosi odpowiedzialności za ten burdel?"

Dramatyczny wpis na facebooku zamieściła pani Anna, mieszkanka Rybnika, matka 2-letniej dziewczynki, która zaraziła się koronawirusem. Przez wiele dni próbowała dodzwonić się do rybnickiego sanepidu. Wszystko na nic. - Co to za instytucja, która gubi wyniki badań na chorobę zakaźną w czasach pandemii?!. Odpowiedź pań, że przedłużą nam kwarantannę, testów nie ma i musimy mieć pobrany wymaz na nowo. Do cholery nikt za to nie odpowiada? Nikt nie ponosi odpowiedzialności za ten burdel? Przecież my jesteśmy żywymi ludźmi, którzy robią wszystko, żeby uzyskać pomoc, bo jesteśmy zostawienie sami sobie - pisze pani Anna.