- Do końca czerwca płaciliśmy na bieżąco za mieszkania i media - mówią lokatorzy czterorodzinnego budynku w Łęgnowie. - Od lipca przestaliśmy, bo właściciel odciął nam wodę. Mógł, bo umowę z wodociągami zawarł na swoje nazwisko. Prądu w mieszkaniach też chciał nas pozbawić. Nie udało mu się, ponieważ podpisywaliśmy indywidualne umowy z Eneą.

Lokatorzy dodają: - Chciał, żebyśmy dobrowolnie wszyscy się wyprowadzili. Zrobilibyśmy to nawet dzisiaj, gdyby było nas stać płacić po 3000 złotych miesięcznie za wynajem na wolnym rynku. Mieszkania z zasobu miasta nam nie przysługują.

Ludzie dodają: - Jeśli właściciel przyjeżdża, to z kimś, jakby z obstawą. Niedawno chciał, żebyśmy mu podpisali dokument, z którego wynikało, że jeśli sami nie opuścimy mieszkań, to on z pomocą osób trzecich nam zorganizuje wyprowadzkę i wyniesie nasze meble.