Lotto - te liczby najrzadziej wygrywają. Zobacz, które liczby przynoszą najmniej szczęścia graczom Justyna Trawczyńska

Lotto to najpopularniejsza gra liczbowa w naszym kraju, w której można wygrać ogromne pieniądze. Do tego potrzebne jest tylko wytypowanie odpowiednich liczby. To tylko tyle i aż tyle. Prawdopodobieństwo trafienia konfiguracji liczb jest bardzo małe. To zaledwie 1:13 983 816. Zebraliśmy dla Was liczby, które padają najrzadziej w losowaniach gier Lotto.