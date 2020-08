Łukasz Zbonikowski ma nową pracę. Były poseł PiS został szefem państwowej spółki

To jak przebiegła rekrutacja Łukasz Zbonikowski opisał w mailu do „Wyborczej”, ucinając jednocześnie spekulacje, jakoby w uzyskaniu nowej posady pomogły mu znajomości polityczne. - Oczywiście prezes Kaczyński jest wyrocznią i zrobi to, co uzna za stosowne, ale wystarczy poczytać, co mówili o mnie przedstawiciele PiS i jak „pożegnali” mnie z partii, by wiedzieć, że tu nie ma mowy o jakichkolwiek koneksjach i układach politycznych. Czynniki polityczne nie grały tu roli – napisał Zbonikowski w wiadomości do redakcji „Wyborczej”.

Twierdzi, że posiada odpowiednie kwalifikacje

Podczas szukania nowej pracy Łukasz Zbonikowski trafił na ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych w Dęblinie, należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Rozmowę kwalifikacyjną odbył 19 sierpnia, a dwa dni później dostał informację, że zdobył posadę. Przypomnijmy, że spółki należące do Skarbu Państwa podlegają wicepremierowi, ministrowi aktywów państwowych.