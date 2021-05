LZS Świedziebnia zwycięzcą Turnieju Piłkarskiego KEEZA Zbiczno Cup 2012, w którym brało udział dwanaście drużyn z kilku powiatów. Zdjęcia

Unisław - młodzicy Unislavii Unisław w trzy lata awansowali z IV do I ligi wojewódzkiej w piłce nożnej - zobaczcie zdjęcia

Unislavia Unisław wpisuje nową kartę w historii klubu - młodzicy awansowali do I ligi. Cieszyli się ze zwycięstwa i awansu do I ligi wojewódzkiej po meczu barażowym z WAP Włocławek. - Do rozgrywek II ligi wojewódzkiej trampkarzy C 2 grupy wschód przystępowaliśmy jako beniaminek. Naszym celem było utrzymanie w rozgrywkach na tym poziomie - mówi Andrzej Piekarczyk, trener Unislavii Unisław. - A dzisiaj jesteśmy w gronie ośmiu najlepszych zespołów w województwie kujawsko-pomorskim i w marcu 2021 roku rozpoczynamy rozgrywki I ligi.