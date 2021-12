Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza otrzyma znaczną podwyżkę pensji, bo zarabia poniżej "minimalnej". Jak duża może być ta podwyżka?

Przez Polskę przetacza się fala podwyżek pensji dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W Łasinie i Radzyniu Chełmińskim samorządowe rady już uchwaliły podwyżki pensji dla burmistrzów oraz wysokości własnych diet. I tak burmistrz pierwszego z tych miast - Rafał Kobylski - będzie zarabiał o ok. 90, a burmistrz Krzysztof Chodubski o ok. 80 proc. więcej niż dotychczas.

Podwyżki pensji dla włodarzy gmin i miast to pokłosie zmian w ustawie o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a także towarzyszącego jej rozporządzenia Rady Ministrów. Nowe przepisy ustalają nowe stawki minimalne i maksymalne wynagrodzeń włodarzy gmin oraz diet radnych. Ich uchwaleniem zajmują się lokalne samorządy.

Radni podejmą decyzję w sprawie podwyżki dla Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza

Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski, zgodnie z uchwałą podjętą na początku kadencji, w listopadzie 2018 roku, otrzymuje co miesiąc 10.940 zł.

Na tę kwotę składają się:

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 tys. zł,

w wysokości 5 tys. zł, dodatek funkcyjny : 2,1 tys. zł;

: 2,1 tys. zł; dodatek specjalny (40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego): 2.840 zł;

(40 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego): 2.840 zł; dodatek za staż pracy w wysokości 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego: 1 tys. zł.

Zgodnie z nowymi przepisami, dolny pułap wynagrodzenia dla prezydenta miasta takiego jak Grudziądz to ok. 16 tys. złotych. Pułap maksymalny to natomiast 20 041,50 zł.