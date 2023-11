Magdalena Lamparska w odważnych stylizacjach - zdjęcia. Z poczuciem humoru o miłości

W ogóle wydaje mi się, że warto z poczuciem humoru mówić o ważnych tematach. To zmniejsza stres, ośmiela. W taką rozmowę wkrada się lekkość i oddech - mówi Lamparska o sprawach poruszanych w nowej produkcji.

- Zależało mi na tym, aby pokazać kobietę z ogromnym pragnieniem, jej bezradność, bezsilność. Co poniekąd usprawiedliwia jej czyny, dlatego, że tak bardzo chce być mamą. Oczywiście nie każda kobieta musi być mamą, jeśli nie chce i to w żaden sposób jej nie definiuje - tłumaczy aktorka.

Magdalena Lamparska w najnowszej produkcji Amazon Prime Video "Cały ten seks" wciela się w rolę Alicji, która za wszelką cenę próbuje zajść w ciążę. Przypadkiem odkrywa, że podniecają ją łzy partnera i perfidnie to wykorzystuje. - Przede wszystkim to film o relacjach i o tym jak czasami z różnych powodów nie potrafimy ze sobą szczerze rozmawiać, szczególnie jeśli chodzi o seks - opowiada Lamparska.

Magdalena Lamparska i Bartek Osumek - małżeństwo z pasją

Magdalena Lamparska i Bartek Osumek to przykład małżeństwa, które łączy nie tylko miłość, ale i wspólna pasja. Aktorka i podróżnik są rodzicami 6-letniego Tymoteusza i rocznej Mili Magdaleny oraz pasjonatami górskich wypraw. Miłością do gór zaraził Magdę - dziewczynę z Pomorza, rodowitą słupszczankę - właśnie Bartek. Na jedną z pierwszych randek zabrał ukochaną do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, chcąc jej pokazać krainę, w której się wychował.