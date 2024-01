Magdalena Łośko złożyła ślubowanie w sejmie. Ponownie będzie posłem

Magdalena Łośko jest doświadczonym samorządowcem i byłą posłanką IX kadencji. W Sejmie zasiądzie zastępując Krzysztofa Brejzę, który objął mandat w Parlamencie Europejskim. Łośko uzyskała najwyższe po pośle Brejzie poparcie spośród kandydatów Koalicji Obywatelskiej , nie wystarczyło to jednak, aby dostać się do Sejmu w ubiegłorocznych wyborach.

Zainteresowana ochroną środowiska

Kiedy odchodzi poseł

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, marszałek Sejmu zawiadamia, na podstawie informacji Państwowej Komisji Wyborczej, kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów, o przysługującym mu pierwszeństwie do mandatu w PE w miejsce osoby, której wygasł mandat.

Oświadczenie kandydata o przyjęciu mandatu do PE powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Niezłożenie go w tym terminie oznacza zrzeczenie się pierwszeństwa do obsadzenia mandatu.