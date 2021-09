Magdalena Pudło, Arkadiusz Stefaniak - kandydaci na wójta gminy Kijewo Królewskie

Zgłoszone zostały dwa komitety wyborcze utworzone w wyborach wójta gminy Kijewo Królewskie. Pierwszy - Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Pudło, drugi - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Energia, z którego wystartuje Arkadiusz Stefaniak. Zarówno dyrektor kijewskiego GOK-u, jak i p.o. wójta gminy Kijewo Królewskie liczą na głosy mieszkańców. Nam też opowiadają o sobie, planach i celach, które chcieliby zrealizować, gdyby uzyskali poparcie społeczności lokalnej i zostali wybrani na wójta.

Magdalena Pudło - Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Pudło

Magdalena Pudło podkreśla, że jest "stąd".

- Mój dziadek Andrzej Pudło, w latach 60-tych kupił gospodarstwo rolne w Kijewie Królewskim i osiedlił się z rodziną z Godziszowa - mówi Magdalena Pudło. - W Godziszowie pradziadek Stanisław bohatersko ratował dzieci żydowskie przed hitlerowcami, za co pośmiertnie otrzymał medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”- pewnie stąd u mnie tyle odwagi i siły, mam to w DNA. W gminie Kijewo Królewskie mieszkam od urodzenia - 39 lat. Tu kończyłam dwie szkoły podstawowe - w Płutowie i Kijewie Królewskim. Całe życie zawodowe związane jest z tą gminą. Zostałam najmłodszą radną w gminie, potem urzędnikiem dbającym o kulturę, promocję, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Dzięki mojej pracy realizowane były projekty m. in. remont świetlicy w ramach programu Odnowy Wsi, infrastruktury drogowej, place zabaw. Nie ma miejscowości w gminie, w której nie zorganizowałabym imprezy kulturalnej, pikniku czy warsztatów. Dzięki pozyskanej przeze mnie dotacji otworzyliśmy w Płutowie świetlicę z codziennymi zajęciami dla dzieci i młodzieży, kupiliśmy komputery z dostępem do internetu. Współpracowałam z ZHP pozyskując środki na działalność, rajdy, zloty. Mówię biegle w języku angielskim, więc były wójt gminy w 2010 r. powierzył mi koordynację współpracy międzynarodowej z gminą Algermissen. Pozyskując fundusze z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zorganizowałam przez 9 lat wiele wyjazdów, wymian do Niemiec.