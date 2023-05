Majowka w naszym regionie i kraju za nami. Na wyjazdy Polacy wydali średnio 850 zł

Majówka w tym roku wyjątkowo długa. Wystarczyło wziąć wolne 2 maja i się miało 5 dni urlopu, a 2, 4 i 5 maja - to wychodzi aż 9 dni laby.

Gałka loda nawijana na wafel tak, że w środku pusta - 7 zł, hamburger, który trzeba dopchać zupką chińską, żeby się najeść - ponad 40 zł - Polacy wrócili z majówki. Mimo wielkich cen, np. nad morzem, tłumy!

Mała, urokliwa miejscowość nad morzem, 30 km od Wejherowa (bez szczegółów, bo nie chcemy ani reklamy, ani antyreklamy - pewnie było podobnie w majówkę też w innych miejscowościach nadmorskich). Nie wszystko jeszcze otwarte, sezon w pełni się nie rozpoczął, ale knajpki nie narzekały na brak klientów.

Proszę hamburgera. Aż 42 zł?

Majówka, mężczyzna, lat ok. 40, wychodzi z pizzerii. Trzyma dumnie pudełko z jedzeniem w jednej ręce, na pewno nie zachwyca ono swoją wielkością, więc żona do niego:

- Mamy się tym najeść? Mogłeś kupić dwie.

- Kochanie, 79 zł zapłaciłem, dopchamy się czymś! Może chipsami! Przecież tak długo czekałem, chyba z godzinę, tylu ludzi!

- Tu obok są delikatesy, pewnie mają coś gotowego, może jakieś zupki chińskie? Dopchamy się, bo przecież w trójkę nie najemy się tą pizzą!

Dla pani w delikatesach to nic dziwnego: - Klienci przychodzą się do nas, rzeczywiście, „dojeść się”, albo bananami, albo lodami czy gotowymi daniami, to norma. - W knajpkach jest ładnie podane i drogo, średnio ok. 50 zł za obiad, ale czy się tym ludzie najedzą? Dziś podają na ładnych, wielkich talerzach, więcej ozdób niż konkretów - komentuje ekspedientka.

Nadmorski bar, wchodzimy przetestować, oferta wydaje się super, zamawiamy danie firmowe, hamburger klasyczny, no plus piwko. Razem wychodzi 56 zł, piwko dużo wody, zero smaku chmielowego, niestety. Hamburger smakuje, ale, jeśli ktoś myśli, że się nim naje, to się myli. Sam hamburger wychodzi za 42 zł, cztery kęsy i go nie ma. O, zjadłoby się jeszcze coś! Jak piszemy o tym na Facebooku, to ktoś poleca reklamującą się knajpkę, że koniecznie mamy tam iść.

Są ponoć pyszne naleśniki. Zanim jednak zdążyliśmy dojść, przeczytaliśmy wpis: „Podajcie lepiej ceny, żeby ktoś nie dostał zawału, zanim naleśniki u was zobaczy”. Nie dotarliśmy. Trzeba się jednak czymś zapchać, a po drodze są gofry. Taki z dodatkami wszelkimi za 27 zł, ale wybieramy suchy za 10 zł. I znów wracamy do delikatesów, po coś gotowego. Po drodze lody, kolejka, że czekania na długo, ale cierpliwie czekamy. Podchodzi małżeństwo z dwójką dzieci.

- To może, niunie, chcecie po jednej gałce?

- Nie, dwie, odpowiadają dziewczynki.

Po chwili wiemy, o co chodzi. Gałka kosztuje 7 zł, a taka średnio duża, z tego, co obserwuję nakładana tak, żeby wyglądała na wielką, jest w środku pusta. Takie są firmowe metody zapełniania wafelka. Gdyby mama wybrała po dwie dla dziewczynek, zapłaciłaby 32 zł.

Halibut nad morzem. Cena jak w Inowrocławiu

Zostaje jeszcze ryba wędzona na ciepło, co wybrać: dorsza, karmazyna, a może halibuta? Jedna ryba to koszt ok. 30 zł. Kilogram halibuta 65 zł, choć to pewnie nie cena z kapelusza, ponieważ na targu w naszym Inowrocławiu kosztuje dokładnie tyle samo. Widzieliśmy tydzień temu.

Niezależnie od tego, wszędzie kolejki, czy to po drogą pizzę, hamburgery, ryby, gofry, lody.

W górach było podobnie. W internecie „szalały” paragony grozy, np. z małym piwem na Gubałówce za 22 zł i kwaśnicą w małej miseczce za 28 zł, co też ją trzeba „dopchać” czymś, żeby się najeść. I też wszędzie tłumy, nawet, jak zwykle, na kolejkę na Kasprowy, zamiast pieszo spalić te górskie przysmaki. Na wyjazdy majówkowe Polacy wydali średnio 850 zł.

