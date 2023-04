Majówka 2023. Tyle w tym roku wydadzą mieszkańcy Kujaw i Pomorza na grillowanie

Długi weekend to świetna okazja, by spędzić czas z rodziną czy znajomymi przy ruszcie.

Przed nami majówka - średnio planujemy przeznaczyć na nią 847 zł. Miłośnicy potraw z grilla w tym roku wydadzą więcej na tę przyjemność, ale nie wszystkie produkty podrożały. Sprawdziliśmy aktualne ceny z Kujawsko-Pomorskiego.

- Zrobiłam duże oczy, gdy wczoraj, w sklepie mięsnym w centrum miasta zobaczyłam karkówkę w cenie 31 zł za kilogram! Rozumiem, za chwilę majówka, ale to już przesada! Kilka dni temu w miejscu niedaleko była za 24 zł - relacjonuje pani Barbara z Bydgoszczy. Wieprzowina jest droższa niż rok temu (na rynku jest dużo mniej świń), czyli smakosze karkówki zapłacą więcej. To już tradycja, że w długi weekend uruchomimy ruszty, a na nie wrzucimy produkty, bez których na grillu ani rusz.

Zaglądamy do koszyka grillowego!

Jak co roku o tej porze zaglądamy do grillowego koszyka i porównujemy ceny regionalne z tego i poprzedniego roku (kwiecień 2022). Niektóre przygotował dla nas Urząd Statystyczny w Bydgoszczy (tegoroczne najbardziej aktualne pochodzą z marca).

Rok temu za chleb pszenno-żytni (za 0,5 kg) płaciliśmy na Kujawach i Pomorzu średnio 3,85 zł, w tym to 4,40 zł. Kiełbasa wędzona (1 kg) podrożała z 25,22 do 31,88 zł, mięso wieprzowe (schab, 1 kg) z 23,06 do 23,80 zł, Filety z morszczuka mrożone (1 kg) z 30,65 do 39,90 zł, ziemniaki (1 kg) z 1,97 do 2, 18 zł, cebula (1 kg) z 3,16 do 5,69 zł, sok jabłkowy (1 l) z 4,26 do 4,33 zł.

Tańsze jest zaś mięso z kurczaka, rok temu kilogram (kurczęta patroszone) kosztował 13,07 zł, teraz to 12,19 zł. Mięso wołowe bez kości (1 kg) staniało z 48,48 do 46,62 zł, a mięso wołowe z kością z 41,81 i 34,55 zł. Droższy jest zaś np. keczup, o kilka złotych na słoiczku (6 zł), ale można go kupić w promocji, za to musztarda kosztuje tyle, co rok temu (ok. 3 zł).

Poszliśmy też do znanych sklepów sprawdzić, jakie proponuje promocje specjalnie na majówkę. W jednym z dyskontów (sprawdzaliśmy w Bydgoszczy) klienci do niedzieli, 30 kwietnia (z aplikacją lub kartą sklepu) kupując na grilla np. popularną kiełbasę śląską (550g) kolejne opakowanie otrzymają gratis. Tańsze są także pomidory malinowe, zamiast 24 zł za kilogram zapłacimy 12 zł. Przed majówką warto szukać promocji! - W tym roku możemy zaobserwować duże zróżnicowanie wśród odpowiedzi dotyczących majówkowego budżetu - mówi w wypowiedzi przesłanej „Gazecie Pomorskiej” Karolina Łuczak, rzeczniczka Provident Polska. - Wydatki zaplanowane przez naszych ankietowanych podzieliliśmy na cztery przedziały kwotowe, to jest poniżej 200 złotych, między 200 zł a 400 zł, 400 zł i 900 zł oraz powyżej tej kwoty. Każdy z nich wskazała jedna czwarta respondentów. Warto zwrócić uwagę, że koszty majowego weekendu wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku. Wtedy jedynie 9,1 proc. Polaków planowało wydać ponad 500 zł na majówkę.

Największy budżet na długi weekend chcą przeznaczyć osoby w wieku 25-34 lat - średnio 1113 zł. Sporo wydadzą także dojrzali Polacy w wieku 45-54 lat planują średnie wydatki w wysokości 883,3 zł, a nieco starsi, w wieku 55-64 lat, myślą o kosztach przekraczających 1020 zł.

30 kwietnia w niedzielę sklepy będą czynne!

W zakupach na majówkę pomoże kalendarz. W tym roku mamy tylko siedem niedziel handlowych, ale za to jedna wypada za kilka dni, a konkretnie właśnie 30 kwietnia. W tę niedzielę wszystkie sklepy będą otwarte. Przy okazji przypominamy mieszkańcom Kujaw i Pomorza, że są miejsca, w których można grillować i takie, gdzie absolutnie nie wolno tego robić.

Zgodnie z przepisami, na terenach leśnych oraz w odległości 100 metrów od granicy lasu nie można rozpalać ogniska, chyba że w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Za rozpalenie ogniska lub grilla w takim miejscu w lesie można zapłacić karę nawet do 5 tysięcy złotych. Legalnie można to zrobić na podwórku, tarasie, w ogrodzie i ogródku działkowym. Należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie. Kwestia grilla na balkonie w bloku czy kamienicy jest nieco bardziej skomplikowana. Co prawda, ogólnokrajowe przepisy nie zabraniają urządzania grilla na balkonie, gdyż jest on elementem prywatnej posesji, ale grillować nie można już na patio, które jest częścią wspólną, użytkowaną przez wielu mieszkańców. Zresztą, i do balkonu bywa wiele zastrzeżeń.

Przestrogą niech będzie historia sprzed dwóch lat z Torunia. Wyraźnie stęskniony za grillem mężczyzna rozpalił go w domu i spowodował pożar. Ogień udało się zagasić, ale mało brakowało, a doszłoby do tragedii. Mieszkaniec miał... miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

