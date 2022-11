Małgorzata Pelc, współorganizator konferencji Biznes Trendy: - Wizjonerstwo w biznesie ma sens

Na jakie trendy w biznesie stawia w tym roku konferencja Biznes Trendy?

Przede wszystkim na te związane z zarządzaniem i na trendy marketingowe. To są dwa główne obszary, na które trzeba w firmach dzisiaj szczególnie postawić. Jeśli chodzi o zarządzanie, to z jednej strony potrzebne jest dobre przywództwo w firmie, które potrafi się skutecznie komunikować, a także sprostać codziennym wyzwaniom w biznesie. Potrafi budować silne relacje – zarówno z pracownikami jak i wśród nich. Czy umiejętnie zarządzać trudnymi sytuacjami w firmie. Z kolei marketing wyznacza przyszłość. Decyduje o tym, czy przedsiębiorstwo będzie miało klientów, tym samym – czy przetrwa na rynku. W marketingu mamy do czynienia z całym spektrum różnych narzędzi analitycznych i sprzedażowych, które pozwalają ocenić, czy podejmowane działania są skuteczne. I na ile skuteczne. Ale też - co jest kluczowe w biznesie – ile te działania kosztują? A wspierają go narzędzia komunikacyjne, takie jak PR i CSR, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Budują one te wewnętrzne relacje w firmie, jak i te zewnętrzne – między firmą a klientami, dostawcami czy biznesowymi partnerami. Osobiście jestem za takim wręcz wizjonerskim marketingiem.