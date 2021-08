Maluchy opuściły Klub Dziecięcy w Zgniłobłotach w gminie Bobrowo w powiecie brodnickim. Zobaczcie zdjęcia

Uroczyste pożegnanie trzylatków i czterolatków w Klubie Dziecięcym w Zgniłobłotach odbyło się w piątek, 27 sierpnia. Było to drugie pożegnanie maluchów od czasu otwarcia klubu w styczniu 2020 r. Sześcioro spośród pożegnanych dzieci do klubu w Zgniłobłotach chodziło od początku jego działalności.

Dzieci, które w sierpniu 2021 r. pożegnały się z klubem dziecięcym, będą teraz chodzić do przedszkoli na terenie gminy Bobrowo: pięcioro dzieci będzie uczęszczać do przedszkola w Bobrowie, jedno dziecko do nowo otwartego oddziału przedszkolnego w Drużynach, a troje dzieci do przedszkola w Nieżywięciu.

Zobaczcie zdjęcia: