Maluchy z domu dziecka w Grudziądzu napisały wzruszajace listy do Mikołaja. Możemy spełnić ich marzenia

Można także wesprzeć drobniejszymi podarunkami

Prezenty trafią do wychowanków grudziądzkiego domu dziecka przed świętami Bożego Narodzenia. Zostaną też wzbogacone o podarunki ze Stowarzyszenia. Chętni mogą je także ufundować, a one zostaną dołożone do indywidualnych prezentów dla dzieci. Dary można już składać m.in. w pracowni krawieckiej "Ami" przy ul. Konarskiego od poniedziałku do piątku w godz. 12-16 lub po godz. 16 należy kontaktować się z panem Rafałem Heidkiem pod numerem tel. 602 500 815. Co jest najbardziej potrzebne? M.in: