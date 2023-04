Mały reaktor atomowy może powstać w Kujawsko-Pomorskiem! Znamy lokalizację

Pierwszy na świecie mały reaktor jądrowy BWRX-300 zbudowano w Kanadzie. W Polsce, oprócz Włocławka, reaktory atomowe projektu GE Hitachi mogłyby stanąć w okolicach:

W powyższych lokalizacjach znajdują się między innymi energochłonne zakłady produkcyjne.

- W pierwszym etapie wybraliśmy siedem najbardziej perspektywicznych miejsc. Kluczowe dla nas jest jednak poparcie społeczne, dlatego będziemy prowadzić otwarty dialog z mieszkańcami i to on zadecyduje o wyborze finalnych lokalizacji. A jest o co powalczyć, bo każdy blok to ok. 100 miejsc pracy w samej elektrowni i około tysiąca w regionie, to także bezpieczna i tania energia oraz dodatkowe wpływy do lokalnych budżetów - mówi prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.