"Mam talent". Wśród najlepszych z najlepszych, którzy pokażą się w finale programu, są bydgoszczanie [zdjęcia]

W finale "Mam Talent" jest już inny bydgoszczanin

Tym samym dołączą do innego bydgoszczanina, który pokonał jednakową drogę w programie rozrywkowym TVN. Jordan Ogorzelski, uprawiający kalistenikę, też pokaże się w finale. Występ, który dał mu przepustkę do finału, można było zobaczyć w telewizji 30 października. Jordan Ogorzelski ma 27 lat, a ze sportem związany jest od 20 lat. To właściciel Calisthenics Academy w Bydgoszczy. Zaczynał jako dziecko od boksu, a przygodę z kalisteniką rozpoczął w 2012 roku.