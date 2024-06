Solecka Senioriada wypadła znakomicie. Teraz miasto szykuje się do Dni Solca Kujawskiego

Pozazdrościli Bydgoszczy

- Przez lata brałam udział w „Senioriadach” w Bydgoszczy. Jako przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solcu skrzykiwałam co roku kilka osób, zakładaliśmy kapelusze i jechaliśmy się bawić. Ale nie wszyscy byli chętni, bo to jednak kawałek drogi, konieczna podróż pociągiem. Próbowałam zainteresować tematem miejscowe placówki kultury, ale nic z tego jakoś nie wychodziło – wspomina pani Maria.

Trzy dni świętowania

W sobotę koncerty rozpoczną się o godz. 14.30., potrwają do godz. 20 kiedy to do tańca zagra Krzysztof Drzewiecki czyli Dj Cristov. Wcześniej wystąpią m. in.: Big Bike Orchestra, popowa wokalistka Lanberry oraz Nowator czyli Paweł Lipski, raper muzyk i kompozytor.