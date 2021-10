Mama szóstki dzieci walczy o życie. "Koncert charytatywny dla Magdy Sobeckiej i jej cudownej Rodzinki" w Bydgoszczy

Celem koncertu jest wsparcie finansowe dla Magdy Sobeckiej (absolwentki Instytutu Pedagogiki UKW) walczącej z rakiem oraz jej wspaniałej Rodziny: dumnego Taty - Bartłomieja Sobeckiego i sześciorga dzieci: Kazika, Stefana, Rozalki, Heli, Józia i Jeremiego.

Magdalena Sobecka z Bydgoszczy pod koniec wakacji 2021 po raz kolejny została mamą. Zaraz po tym dowiedziała się, że jest ciężko chora. "Przykro nam, to rak". Nowotwór piersi z przerzutami do wątroby - taką diagnozę usłyszała 33-latka, mężatka, matka sześciorga dzieci. - Powiedzieć, że nasze życie zostało wywrócone do góry nogami, to jak nic nie powiedzieć - mówi mąż pani Magdy, Bartłomiej Sobecki.