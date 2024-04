"Mamy różne wizje rozwoju miasta. Łączy nas miłość do Grudziądza". Ostatnia sesja Rady Miejskiej Grudziądza kadencji 2018 - 2024. Zdjęcia

"W tej kadencji doświadczaliśmy trudnych i nieprzewidywalnych wydarzeń"

"Było trudno. Mówiło się o komisarzu"

Różne koncepcje rozwoju miasta, ale łączy nas miłość do Grudziądza

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza: - To, że różni nas światopogląd, że mamy czasami różne koncepcje rozwoju miasta to fakt, ale to co nas z pewnością łączy to miłość do Grudziądza, to dobro mieszkańców. Realizacja moich pomysłów, projektów nie byłaby możliwa bez wsparcia radnych popierających moje inicjatywy. Dziękuję za współpracę. Grudziądz w tych ostatnich pięciu latach bardzo się zmienił i zostało to docenione przez mieszkańców. Poziom zaufania jaki otrzymałem w wyborach: 68 proc. to rekord w historii Grudziądza. To jeden z najlepszych wyników w Polsce. To pokazuje, że kierunek który wytyczyliśmy na tej sali został dobrze oceniony przez mieszkańców.