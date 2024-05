Mamy ruszają w tany! Koncerty, potańcówka, warsztaty... Takie imprezy z okazji Dnia Matki odbędą się w Grudziądzu

Takie imprezy odbędą się w Grudziądzu z okazji Dnia Matki

Dzień Matki obchodzony jest w wielu krajach świata. W Polsce świętujemy go 26 maja, ale w innych krajach może to być inna data, ale najczęściej przypada właśnie w maju.

Dzień Matki to wyjątkowe święto, bo poświęcone najbliższej nam osobie człowieka. Tego dnia matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.

Dzień Matki na warsztatach kosmetyczno-makijażowych

"Mamo podaruj sobie czas" - zachęcają organizatorzy warsztatów, które z okazji Dnia Matki, już w czwartek, 23 maja, o g. 18 odbędą się w restauracji "Czerwony rower", przy ul. Pańskiej 4. Zapowiadają pokazy, zabiegi i doradztwo. Wstęp kosztuje 40 zł, a w tej cenie jest kawa i ciastko. Co ważne ilość miejsc jest ograniczona, a obowiązkowe zapisy prowadzone są pod nr tel. 531 643 777.

Koncert zespołu "Kaganek" z okazji Dnia Matki

"Uśmiechnij się mamo" - to tytuł koncertu, który przygotowuje grudziądzki zespół ZNP "Kaganek". - Repertuar będzie związany Dniem Matki, ale także wiosenno-majowy - zapowiada Henryk Orzechowski, szef zespołu Kaganek. Występ zaplanowano na piątek, 24 maja, o g. 17 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, przy ul. Chełmińskiej 104. Wstęp wolny.

Warsztaty rodzinne w Muzeum w Grudziądzu

W Muzeum im. Władysława Łęgi planowane są warsztaty pod hasłem „Dla Mamy - słowa najpiękniejsze”. W trakcie zajęć dzieci przygotują wyjątkowe laurki na kartach z czerpanego papieru, a wypiszą je za pomocą gęsich piór. To zajęcia dla dzieci mających co najmniej 6 lat. Początek o g. 10. Udział kosztuje 15 zł za osobę. Zapisy chętnych prowadzone są pod nr tel. 56-46-590-63, wewnętrzny 18.

Warsztaty rodzinne „Mamo, Mamo, Coś Ci dam!” w muzeum "Flis"

Spotkanie, podczas którego dzieci samodzielnie wykonają i wypieką serca dla swoich mam, a później zabiorą je do domów, aby wręczyć je z laurką. Warsztatowe zajęcia zaplanowano na sobotę (25 maja) w Muzeum Handlu Wiślanego. Wolne miejsca są jeszcze na g. 10 oraz 12. Zapisy prowadzone są pod nr tel. 56 46 590 63, wew. 62. Bilety: 15/20 zł.

Koncert zespołu Skaldowie w teatrze w Grudziądzu

Ten koncert miał być wielkim muzycznym, radosnym świętem z okazji Dnia Matki. I tak też promowano to wydarzenie. Niestety, w ostatnich dniach odszedł od nas Jacek Zieliński, lider zespołu. Tym samym wydarzenie to odbędzie się, ale już jako koncert pamięci Jacka Zielińskiego. Wystąpią na nim pozostali Skaldowie oraz ich przyjaciele, a nawet rodzina artysty. Bez wątpienia wzruszeń nie zabraknie. Impreza w sobotę, o g. 17 w Centrum Kultury Teatr. Bilety kosztują 150 zł, do nabycia w kasie Centrum Kultury Teatr oraz na kupbilecik.pl