Marcin ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" - prywatne zdjęcia. Taki jest na co dzień przystojny farmaceuta

"Ślub od pierwszego wejrzenia" - uczestnicy

Marcin i Kinga to jedyni uczestnicy "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy zdecydowali się na rozwód. Na zgłoszeniu do programu najlepiej wyszli Kornelia i Marek, którzy bardzo przypadli sobie do gustu, a nawet w ostatnim odcinku zdecydowali się na miłosne deklaracje. Magda i Krzysztof po wzlotach i upadkach postanowili dać szansę swojemu związkowi.

W przypadku Kingi i Marcina sprawy miały się źle od początku. Pan młody nie ukrywał, że panna młoda nie przypadła mu do gustu ani wizualnie, ani z charakteru.

Na ulicy bym się obrócił - wyznał w trakcie ślubu.

Na ceremonii miał skwaszoną minę, jednak szczęśliwa Kinga tego nie dostrzegła. Jego niezadowolenie jednak zaczęło pogłębiać się już podczas podróży poślubnej, gdzie wyszło na jaw niedpoasowanie charakteru małżonków. Ciągłe konflikty doprowadziły ostatecznie do tego, że para postanowiła się rozejść.